Testul care anunță cu ani înainte recidiva cancerului de sân Un nou test de sange ultra sensibil poate identifica semnele unei recidive a cancerului de san cu ani inainte de apariția acesteia. In timpul studiului efectuat de Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra s-a dovedit ca testul are o precizie de 100%. Testul ultra sensibil cauta semne care indica faptul ca, dupa tratament, mai […] The post Testul care anunța cu ani inainte recidiva cancerului de san appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea din San Diego California au facut un studiu și au descoperit ca un virus de plante arata promisiuni semnificative in combaterea diferitelor tipuri de cancere metastatice la șoareci.

- Institutul de Cercetare pentru Hematologie și Transfuzie (IRHT) din Mulhouse este pe punctul de a dezvolta o tehnica ”rapida și puțin invaziva” de diagnosticare a cancerului cerebral fara biopsie. Cercetatorii de la IRHT Mulhouse lucreaza la dezvoltarea unei tehnici ”simple”, care sa faca posibila…

- Dupa o perioada dificila marcata de diagnosticul de cancer la colon, celebrul cantareț Dan Ciotoi revine triumfator, declarand ca a invins boala. La finalul anului trecut, artistul a fost diagnosticat cu o forma severa de cancer, fiind nevoit sa suporte trei intervenții chirurgicale in ultimele luni.…

- Ce pare a fi o oferta de nerefuzat poate fi o capcana intinsa de atacatori cibernetici, care profita de graba, neatenția sau entuziasmul cumparatorilor. De regula, apar mai multe tentative de frauda online cu ocazia sarbatorilor pascale. Recent, un studiu realizat de Poliția Romana, prin Institutul…

- Robotica ar putea fi folosita, in curand, pentru a diagnostica și a elimina cancerul pulmonar intr-o singura intervenție, ceea ce reprezinta o speranța pentru pacienți. Profesorul Pallav Sharh, medic consultant pneumolog la Spitalul Royal Brompton din Londra, a anunțat ca echipa sa ”in general, obține…

- Numarul cazurilor de cancer in randul tinerilor a crescut in ultimii ani, tendintele fiind ingrijoratoare la nivel mondial. Desi incidența cancerului gastric este in scadere pe tot globul, inclusiv in Europa, povara bolii este inca substanțiala și nu va disparea in viitorul apropiat. Universitatea de…

- Fermierii din sudul țarii sunt ingrijorați de soarta culturilor de toamna. Cu toata ploaia din ultimele zile, nu se așteapta la producții prea bune. Fermierii din zona de sud a țarii se plang ca evoluția culturilor de toamna nu este deloc grozava. Ploaia din ultimele zile a fost binevenita, caci a salvat…

- O arma laser de mare putere din Marea Britanie ar putea fi trimisa in Ucraina pentru a dobori dronele rusești, a anunțat vineri, 12 aprilie, ministrul britanic al apararii, Grant Shapps, potrivit BBC News.Shapps le-a spus jurnalistilor care l-au insotit intr-o vizita la centrul de cercetare Porton Down…