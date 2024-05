Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a spus ca fiul sau, Vlad Popescu Piedone, va prelua conducerea sectorului pentru a continua proiectele incepute. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a adresat comunitații un mesaj de incredere și continuitate, anunțand ca, indiferent de…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ii adreseaza un apel direct primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, sugerand ca timpul pentru schimbare a sosit in București. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a transmis un mesaj direct catre contracandidatul sau la Primaria Capitalei,…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a publicat un pamflet in care rade copios de Rareș Bogdan, zis Bogdanel Intamplatorul, sau Lucian Bode, zis boDE. Cristian Popescu Piedone a publicat pe pagina sa de Facebook un pamflet intitulat ”“Barza”, “boDE”, “viezure”, manji vremelnici la curtea…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , vine cu replici dure pentru Catalin Cirstoiu , dupa ce contracandidatul sau la Primaria Capitalei a declarat ca este „mult mai șarmant” decat Piedone. „Nici frumos pana la douazeci de ani n-am fost, nici cuminte pana la treizeci, și nici bogat pana la…

- Cristian Popescu Piedone a declarat ca este exclusa o negociere cu PSD privind alegerile locale, precizand ca eventuale discuții vor avea loc dupa ce va fi primarul general al Capitalei. Primarul Sectorului 5 , Cristian Popescu Piedone, a facut declarații tranșante miercuri seara, in cadrul unei intervenții…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a marturisit ca a avut si 220 de kilograme, iar acum are in jur de 120 de kilograme. Cristian Popescu Piedone a discutat deschis despre transformarea sa uluitoare in ceea ce privește greutatea corporala, in cadrul emisiunii moderata de Victor Ciutacu…

- Cristian Popescu Piedone a afirmat ca a fost perceput ca simbol al nedreptații in Romania, dar ca nu se victimizeaza pentru perioada petrecuta un an și o luna in inchisoare, fara motiv. Cristian Popescu Piedone , candidatul oficial al Partidului Umanist Social Liberal pentru Primaria Capitalei, a facut…

- Municipalitatea din Sectorul 5 al Capitalei anunța un proiect gigant caștigat prin PNRR! Primaria va construi locuințe pentru tineri! Așadar, locuințe noi pentru tineri ridicate de Primaria Sectorului 5! Municipalitatea anunța cel mai ambițios plan caștigat prin PNRR! Tinerii din sector vor putea locui…