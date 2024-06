Primul vaccin contra unei infecții transmise de țânțarul tigru, aprobat de EMA Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a dat unda verde primului vaccin produs in Europa impotriva virusului Chikungunya, transmis omului de țanțarul tigru, avertizand, in același timp, ca schimbarile climatice ar putea favoriza raspandirea acestei infecții. Infecția cu virusul Chikungunya este o boala asemanatoare febrei denga și cu cea cauzata de virusul Zika, determinand in cazul […] The post Primul vaccin contra unei infecții transmise de țanțarul tigru, aprobat de EMA appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

