Eduard Pauleț de la CSU Politehnica Timișoara este proaspatul campion național la pentatlon modern. Un alt sportiv alb-violet, Nicolas Tanasciuc, a caștigat medalia de bronz. Ambii vor participa la Campionatul European de Pentatlon Modern, la Barcelona, in perioada 23 – 27 iulie 2024. Sportivii Politehnicii Timișoara s-au remarcat la Campionatul Național de Pentatlon Modern care ... The post Medalii pentru Politehnica Timișoara, la Campionatul Național de Pentalton Modern appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .