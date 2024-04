Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Pauleț de la CSU Politehnica Timișoara este proaspatul campion național la pentatlon modern. Un alt sportiv alb-violet, Nicolas Tanasciuc, a caștigat medalia de bronz. Ambii vor participa la Campionatul European de Pentatlon Modern, la Barcelona, in perioada 23 – 27 iulie 2024. Sportivii Politehnicii…

- Clubul timisorean ACS Rinocerul Negru, al fratilor Catalin si Andrei Simon, s-a umplut de medalii si trofee la Campionatul National de Pangration Athlima, desfasurat saptamana trecuta la Bucuresti. Astfel, clubul de pe Bega si-a castigat dreptul de a participa la Campionatul Mondial care va fi organizat…

- Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern a organizat prima intrecere in acest an. Astfel, copiii de 10 si 11 ani au luat startul la Campionatul Regional, competitie ce s a desfasurat simultan in trei centre regionale Bacau, Bucuresti si Targu Mures si a reprezentat etapa preliminara in vederea…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei disputa al doilea meci amical din aceasta luna, partidele pregatind evolutia de la Campionatul European din aceasta vara. Dupa 1 1 la Bucuresti cu Irlanda de Nord, tricolorii intalnesc astazi, 26 martie 2024, selectionata Columbiei, partida jucandu se in Spania,…

- Selectionerul nationalei Romaniei, Edward Iordanescu, a convocat 29 de jucatori pentru meciurile amicale din luna martie cu Irlanda de Nord si Columbia, a anuntat sambata Federatia Romana de Fotbal (FRF) pe site-ul sau.Nationala Romaniei va disputa primele meciuri de pregatire dupa ce a obtinut calificarea…

- Artiom Deleanu obține medalia de aur Campionatul European la lupte greco-romane care se desfașoara la București. Lotul national de lupte greco-romane al Republicii Moldova participa la Campionatul European, care se desfașoara in Romania, in perioada 12-18 februarie, curent. Artiom Deleanu (55 kg) a…

- Politehnica Timișoara se pregatește sa participe la Campionatul Național de juniori și cadeți la floreta, care va avea loc la București, in perioada 25 – 28 ianuarie, acolo unde vizeaza medaliile. Doua dintre sportivele alb-violete care vor fi prezente la intrecerea din capitala Romaniei, s-au aflat…

- Cel mai greu episod de vreme severa din aceasta iarna creaza probleme mari in toata țara. Noaptea trecuta a nins abundent in Capitala și mai multe zone din Romania, iar traficul a fost paralizat.Și la aceasta ora ninge abundent in partea de sud a țarii și in București. Potrivit meteorologilor va…