- Iulia Vantur, in varsta de 43 de ani, renuntat la viata din Romania, pentru a trai in India, alaturi de iubitul ei, Salman Khan. Fosta prezentatoare TV nu regreta decizia luata, mai ales ca a invatat foarte multe lucruri. Ea povestește acum ca decizia pe care a luat-o in urma cu 12 ani a fost una foarte…

- Daca iți dorești sa ai parte de o experiența turceasca autentica, dar in Romania, Aylin Cadir știe care este locul perfect! Acest sat este singurul din țara ocupat in intregime de turci și este locul care ii amintește de copilarie, caci acolo a crescut. Iata unde trebuie sa mergi daca vrei sa ai parte…

- Iulia Vantur rupe tacerea. Vedeta a vorbit despre relația pe care o are cu Salman Khan, dupa ce s-a zvonit ca cei doi s-ar fi desparțit. Cum se ințeleg, de fapt și care sunt cele mai mari provocari pe care le intampina in cuplu. Are numai cuvinte de lauda la adresa lui. Iulia Vantur, despre […] The…

- Adelina Pestrițu a renunțat la mașinile sale scumpe pentru a merge cu metroul prin București. Fosta prezentatoare TV s-a fotografiat in transportul in comun și a postat imaginile pe rețelele de socializare.In weekend, Adelina Pestrițu a ales sa mearga cu metroul prin București și sa renunțe la mașinile…

- Veste bomba in showbizul din Romania! Vedeta tocmai a confirmat ca se desparte de soțul ei. E foarte cunoscuta in Romania, de aici și șocul fanilor. Carmen Grebenișan și Alex Militaru și-au spus adio! Fosta concurenta de la Asia Express a confirmat separarea de partenerul ei de viața! Iata ce a postat…

- Iulia Vantur, vedeta din Romania care de aproape 12 ani de zile se iubește cu actorul indian Salman Khan, a fost scoasa din sarite de cateva intrebari adresate de Teo Trandafir, referitoare la zvonurile legate de o posibila desparțire. De asemenea, vedeta de la Kanal D a precizat ca nu vede „chimia”…

- De mai bine de un deceniu, fosta vedeta PRO TV a plecat din Romania, iar de atunci, aparițiile sale pe micul ecran sunt evenimente rare. A acceptat un interviu, insa discuția s-a transformat intr-o interacțiune stanjenitoare. Iulia Vantur s-a enervat in dialogul cu Teo Trandafir, din pricina unor intrebari…

- Adriana Minea, fosta ispita de la Insula Iubirii, și-a gasit marea dragoste dupa experiența traita in Thailanda. Tanara se iubește cu Alexandru Vochescu, un cunoscut om de afaceri din Romania.