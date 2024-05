Cinci copii au ajuns în stare gravă la spital. Minorii, spălaţi cu o substanţă pentru deparazitarea animalelor O situație grava a ajuns in atenția medicilor constanțeni. Cinci copii au intrat de urgența in grija personalului medical de la Spitalul de Urgența Constanța. Minorii – frați – ar fi fost spalați cu o substanța toxica. Din primele informații, totul s-a intamplat in localitatea Lipnița, din judetul Constanta. Cinci frati cu varste cuprinse intre […] The post Cinci copii au ajuns in stare grava la spital. Minorii, spalati cu o substanta pentru deparazitarea animalelor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O dubița care transporta inghețata a scapat de sub control la un festival, ranind grav 29 de copii. Imaginile surprinse la fața locului sunt dramatice și prezinta momentul in care vehiculul coboara cu viteza un deal, lovind o mulțime de copii care participau la eveniment.

- Nicolae a ajuns in stare grava la spital acum patru luni, dupa ce a fost lovit din plin de un șofer pe trecerea de pietoni. Barbatul este in stare grava, iar medicii nu ii dau șanse ca iși va reveni. Este internat la Spitalul „Sf. Pantelimon”, acolo unde mai multe anchete sunt in desfașurare, in cazul…

- Caz șocant in Iași! O fetița in varsta de patru ani a ajuns in stare grava, la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iasi, dupa ce a cazut intr-un iaz. Potrivit informațiilor, micuța a fost resuscitata de medici, iar acum este in coma și lupta sa traiasca.

- Doua fetite, mama si bunica lor au fost internate sambata la Spitalul Judetean Satu Mare, fiind intoxicate dupa ce s-au spalat cu soluție pentru deparazitarea oilor. Bunica, mama si fetita de doi ani sunt in stare stabila si vor fi transferate in alta sectie pentru continuarea tratamentului si supraveghere.…

- Un baiat de 14 ani a fost lovit de un cal, marți, in satul Manzați, comuna Ibanești, din județul Vaslui. Copilul a fost preluat in stare grava de o autospeciala cu medic a Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vaslui și transportat de urgența la Spitalul din Barlad. Victima prezinta un traumatism…

- Fetita a fost internata in urma cu o luna la Spitalul de Copii din Iasi, dupa ce a fost spalata pe cap cu o substanta folosita la deparazitarea animalelor. Fetita a ajuns in stare critica la spital, medicii fiind rezervati inca din momentul internarii asupra sanselor de supravietuire. Ea a intrat ulterior…

- Una dintre cele doua fetite din comuna Lungani care au fost spalate pe cap cu o substanta toxica a murit, miercuri, la Spitalul de Copii ”Sfanta Maria” din Iasi. Fetitele de trei ani, respectiv patru ani, s-au intoxicat cu o substanta toxica in urma cu o luna. Ele au fost spalate pe cap cu o substanța…

- Fetita a fost internata in urma cu o luna la Spitalul de Copii din Iasi, dupa ce a fost spalata pe cap cu o substanta folosita la deparazitarea animalelor. Fetita a ajuns in stare critica la spital, medicii fiind rezervati inca din momentul internarii asupra sanselor de supravietuire. Ea a intrat ulterior…