- Ripensia si Politehnica Timisoara si-au aflat azi adversarii din 16-imile Cupei Romaniei. Mult mai atractiv e adversarul ros-galbenilor – prim divizionara Dinamo Bucuresti, care totodata soseste dupa multa vreme in Banat. Alb-violetii au avut, la fel ca in campionat in editia aceasta, nesansa la tragerea…

- Alb-violetii o tin din deplasare in deplasare in acest start de sezon. Impreuna cu jocul proaspat trecut din Cupa, 2-1 cu Lipova, Politehnica Timisoara va ajunge in weekend la al cincilea meci din sapte pe terenuri straine. De aceasta data alb-violetii lui Dorin Toma infrunta Metaloglobus Bucuresti…

- Politehnica Timisoara a mai mutat o data pe piata transferurilor. Fundasul Razvan Prodan, fiul regretatului „Didi” Prodan, a semnat pe doi ani de zile cu echipa alb-violeta din Liga 2. Prodan (21 ani) a schimbat destul de multe echipe pana acum, dar nu a primit sanse reale la grupari precum „U” Cluj…

- Gheorghe Tadici (69 de ani), antrenorul de la HC Zalau, a oferit primele declarații dupa ce le-a adresat cuvinte imposibil de reprodus propriilor jucatoare in meciul cu Rapid București din Cupa Romaniei, caștigat de echipa sa cu 26-24. Tadici a recunoscut ca deja și-a prezentat scuzele in fața elevelor…

- Sport Fotbal feminin duminica/ CSM Alexandria – Politehnica Timișoara august 27, 2021 13:07 Duminica, 29 august, la ora 11:00, CSM Alexandria joaca impotriva Politehnicii Timișoara pe stadionul CSS, in zona PECO. Meciul face parte din Etapa I, Liga I de Fotbal Feminin. Ultimul meci al…

- O persoana a fost ranita, joi seara, intr-un accident produs pe DN2C, in localitatea buzoiana Padina. Este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme. Șoferul vinovat era baut, spun polițiștii. Un autoturism condus de un șofer buzoian, in varsta de 67 de ani, pe strada Unirii catre intersecția…

- Alb-violetii bifeaza in weekend a treia deplasare in nici patru saptamani. Si e din nou una foarte lunga si solicitanta, tocmai la Techirghiol, unde-si disputa partidele de acasa Unirea Constanta – adica fosta FC Farul. Dobrogenii pareau in degringolada dupa despartirea de „principalul” Ianis Zicu si…

- Politehnica Timisoara e pregatita sa primeasca vizita Buzaului lui Cristian Pustai cu fani in tribune. Antrenorul Dorin Toma e convins ca elevii sai se vor bucura de un plus mare cu suporterii fideli alaturi pe „Dan Paltinisanu”. In alta ordine de idei, alb-violetii au ajuns la un „echilibru” in privinta…