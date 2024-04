Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a suferit un nou esec in play-off-ul elitei feminine, al cincilea consecutiv in aceasta faza a campionatului, iar elevele lui Mirel Albon par sa se indeparteze de titlul care parea atat de aproape la finele sezonului regular. Ieri, la Dumbravita, unde alb-violetele au fost „exilate”…

- Politehnica Timisoara a marcat si a castigat astazi pe terenul campioanei dupa cinci infrangeri consecutive. Golul marcat de Shaira Pera a fost singurul al partidei disputate la Iclod cu „U” Cluj, scor 1-0, in runda a doua a Cupei Romaniei. Perioada nefasta a alb-violetelor a fost depasita azi in cea…

- Politehnica Timisoara nu si-a putut opri seria nefasta in play-off-ul elitei feminine. Elevele lui Mirel Albon au pierdut si la Miercurea Ciuc, scor 0-2, cu FK Csikszereda, dupa o prima parte in care a dominat. Alb-violetele au pierdut in urma acestui esec „sefia”, in conditiile in care Farul s-a impus…

- Lupta la titlu in SuperLiga feminina e relansata pe seama alb-violetelor. Politehnica Timisoara a suferit al treilea esec consecutiv in decurs de o saptamana. A fost azi un 0-3 (0-2) cam fara istoric pe terenul Farului Constanta, care s-a apropiat la doar trei puncte in clasament de elevele lui Mirel…

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț joaca maine, 16 martie, cu Progresul Spartac București, in ultima etapa a sezonului regulat din Liga a II-a. Partida incepe la ora 14:00 și are loc pe stadionul municipal ”Ceahlaul” din Piatra Neamț. Intr-un context intr-adevar foarte complicat, CSM Ceahlaul Piatra Neamț ar…

- Weekendul perfect al clubului Politehnica Timisoara, care a inregistrat rezultate pozitive si la juniori, s-a conturat inca de la orele amiezii. Alb-violetele pregatite de Mirel Albon au inceput play-off-ul SuperLigii cu un succes clar acasa, scor 3-0, cu Csikszereda Miercurea Ciuc. Pe „Stiinta”, unde…

- AFK Csikszereda Miercurea Ciuc a invins-o dramatic pe CFC Arges cu scorul de 2-1 (1-0), luni seara, pe teren propriu, in ultima partida din etapa a 16-a a Ligii a II-a de fotbal. Ciucanii au marcat golul victoriei la ultima faza a meciului, prin Akos Nistor (90+5). Janos Nagy (18) a deschis scorul…

- Politehnica Timisoara si CSC Dumbravita s-au intalnit astazi intr-un joc amical pe stadionul „Dan Paltinisanu”. A fost 0-0 dupa un joc echilibrat in care ambele echipe au avut sansa lor de a inscrie. „Gazdele” din Liga 3 au avut cateva ocazii importante iar pe final alb-verzii din esalonul secund si-au…