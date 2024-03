L2 CSM Ceahlăul a învins Progresul Spartac, dar va juca în play-out CSM Ceahlaul Piatra Neamț a obținut astazi, 16 martie, o victorie confortabila in ultima runda din sezonul regulat al Ligii a II-a, sezon 2023/2024. Evoluand pe teren propriu, pietrenii au depașit ultima clasata, Progresul Spartac București, cu scorul de 4-0 (2-0). Au marcat: Buziuc (3 și 61), Petre (29) și Savu (89). Dupa un parcurs remarcabil (trebuie reamintit ca echipa din Piatra Neamț e nou promovata!), CSM Ceahlaul ocupa locul 7 in clasament și intra cu cel mai mare punctaj in play-out. Programul acestei parți a competiției va fi facut public cel mai probabil marți, 19 martie. In runda de… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

