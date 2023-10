Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iasi a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1-0, joi seara, pe teren propriu, intr-un meci restant din etapa a 7-a a Ligii 1. Politehnica Iași a izbutit primul succes pe teren propriu din acest campionat in restanța cu Sepsi OSK. Oaspeții au obținut un penalty in minutul 4, dar Cosmin…

- Politehnica Timisoara a remizat azi in runda a 4-a a Ligii 3 in ceea ce poate fi derby-ul Seriei 8, cu FC Bihor, nume de care sunt legate multe dueluri la nivel superior. A fost 1-1 dupa un meci plin de evenimente, multe neplacute pentru gazde, care au suferit noi accidentari. Murariu si Curescu au…

- Politehnica Timisoara a remizat azi in runda a 4-a a Ligii 3 in ceea ce poate fi derby-ul Seriei 8, cu FC Bihor, nume de care sunt legate multe dueluri la nivel superior. A fost 1-1 dupa un meci plin de evenimente, multe neplacute pentru gazde, care au suferit noi accidentari. Murariu si Curescu au…

- ANUNȚ DE LICITAȚIE 1. Informații generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Piata Petru Rares nr.1, Municipiul Bistrita, Piata Petru Rares nr.1,…

- Politehnica Timisoara a debutat in Liga 3 cu o remiza impotriva adversarului pe care l-a intalnit pentru a treia oara in aceasta vara: incomoda Phoenix Buzias. Daca in Cupa alb-violetii au fost chinuiti pana in prelungiri doar pentru a fi eliminati, in jocul de azi elevii lui Paul Codrea ar fi meritat…

- AVARIE la conducta de alimentare cu apa din Rahau: Locuitorii, fara apa potabila din cauza unei alunecari de teren O avarie s-a produs duminica, 20 august, la conducta de alimentare cu apa din Rahau, ca urmare a unei alunecari de teren in zona respectiva. SC APA CTTA SA ALBA-SUCURSALA Sebeș anunța intreruperea…

- Politehnica Timisoara a reusit astazi, in sfarsit, sa castige in teste cu o divizionara „C”. Amicalul cu Phoenix Buzias, chiar formatia care i-a eliminat pe alb-violeti din Cupa Romaniei, a ramas „in picioare”, si a fost castigat de gazdele de pe „Dan Paltinisanu”, cu 3-1. Poli i-a folosit in acest…

- Politehnica Timisoara ramane fara succes in teste cu echipele din Liga 3. Dupa eliminarea prematura din Cupa, dupa prelungiri la Lugoj cu Phoenix Buzias, alb-violetii s-au deplasat azi pe terenul celor de la CSM Deva, o pretendenta la promovare care a abordat jocul cu nume folosite mai putin in amicalele…