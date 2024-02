Incendiu pe șase hectare de teren într-un sat din comuna Rădești. Intervin pompierii din Aiud și SVSU Incendiu pe șase hectare de teren intr-un sat din comuna Radești. Intervin pompierii din Aiud și SVSU Detașamentul de pompieri Aiud intervin duminica seara, in cooperare cu SVSU Radești, pentru localizarea și stingerea unui incendiu de vegetație uscata. Incidentul a fost anunțat in localitatea Meșcreac. Potrivit ISU Alba, suprafața afectata este de aproximativ 6 hectare. Se lucreaza la localizarea și stingerea incendiului. Citește Incendiu pe șase hectare de teren intr-un sat din comuna Radești. Intervin pompierii din Aiud și SVSU in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

