- Politehnica Timisoara nu a mai facut pasi gresiti cu conjudeteana CSC Peciu Nou. Alb-violetii au obtinut al treilea succes la rand in duelurile cu nou promovata timiseana. Elevii lui Paul Codrea s-au impus azi mai usor decat o arata scorul, 2-0, pe terenul revelatiei alb-verzi, si sunt practic echipa…

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta a avut parte de un meci dificil pe terenul Politehnicii Timisoara, unde a cedat, astazi, 20 aprilie 2024, scor 21 22 8 12 , in etapa a XXIV a din Liga Zimbrilor. Handbalistii nostri au refacut deficitul de la pauza in primele zece minute ale reprizei secunde,…

- Indiferent ce s-a intamplat pe teren si oricat de mult si-au sugrumat adversarul, alb-violetii tot nu au reusit sa depaseasca „buturuga” care isi joaca meciurile de acasa la Carani. Politehnica Timisoara a incheiat fara victorie si a patra intalnire oficiala din sezonul actual cu CS Phoenix Buzias.…

- Echipa Otelul Galati a invins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Dinamo Bucuresti, in etapa a treia din play-out-ul Superligii.Cea mai mare ocazie a primei reprize a fost ratata de gazde, in minutul 32.

- Sepsi SIC – Mausoleul Marașești 9-8 (6-3) In runda a doua a play-out-ului Ligii 1 la futsal, la Sfantu Gheorghe s-au intalnit sambata, 17 martie, ocupantele primelor doua locuri ale clasamentului – Sepsi SIC și ACS Mausoleul Marașești. „Meciul a constituit o permanenta cursa de urmarire din partea oaspeților,…

- Tenisul de masa constantean a avut din nou parte de un meci de-a dreptul infernal, interzis cardiacilor. Dupa ce echipa CSM Constanta a spulberat cateva formatii cu renume in Europe Cup, s-a calificat in semifinale, acolo unde joaca pentru calificarea in marea finala cu o echipa din Spania, Museo de…

- In cautarea unei formule ideale de echipa, dupa campania de transferari facuta, FC Bihor Oradea și-a masurat forțele cu CSM Olimpia Satu Mare, echipa clasata pe locul 2 in Liga 3, Seria 10, care țintește și ea promovarea.

- Prima infrangere pentru Politehnica Timișoara. Politehnica Timișoara a pierdut primul meci din acest an, 1-3 (1-2) cu CSU Alba Iulia. Oaspeții au condus cu 2-0, prin goluri marcate in minutele 29 și 38.