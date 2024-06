Ucraina comemorează copiii ucişi în războiul, declanşat de Rusia. „Ajutaţi-ne să ne salvăm copiii”, cere Olena Zelenska Ucrainenii s-au recules marti in memoria celor peste 600 de copii ucisi in doi ani de la invazia Rusiei, la cateva ore dupa ce doi copii au fost raniti intr-un atac la Dnipro, in partea central-estica a Ucrainei, relateaza AFP, preluata de News.ro.Peste 600 de copii au fost ucisi, iar alti aproximativ 1.420 au fost raniti in razboiul din Ucraina, declansat de Rusia in februarie 2022, a anuntat intr-un comunicat coordonatoarea umanitara a ONU in Ucraina Denise Brown.Este vorba doar despre cazurile pe care ONU le-a putut verifica, insa bilantul real al acestui conflict armat, cel mai grav in Europa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul american New York Time (NYT) susține ca a identificat unde a amplasat Rusia armele nucleare in Belarus. Ziarul a publicat unele imagini din satelit in susținerea afirmațiilor. Instalația este situata la 32 de km nord de granița cu Ucraina, intr-un loc de depozitare militar in apropierea orașului…

- In capitala Rusiei a nins abundent, lucru neobișnuit pentru luna mai, iar orașul s-a acoperit cu o patura alba in ajunul Zilei victoriei asupra Germaniei naziste, cea mai importanta sarbatoare a Rusiei, potrivit Agerpres, care citeaza EFE.Lapovita și-a facut apariția inca din ziua precedenta, iar fulgi…

- Imagini filmate cu drona arata o noua localitate ucraineana distrusa de lupte și ramasa pustie in timp ce forțele rusești incearca sa caștige teren in fața unei armate ucrainene lipsite de muniție, relateaza The Associated Press (AP).Satul Oceretine, situat in regiunea Donețk, a fost devastat de lupte…

- Scene cutremuratoare in sud-estul Statelor Unite. Mai mulți oamenii ai legii au cazut victime unui incident armat. Bilanțul este unul cumplit – patru morți și tot atația raniți in randul oamenilor legii. Patru politisti au fost ucisi, iar alti patru raniti, anunta autoritatile locale, relateaza AFP,…

- Patru civili au fost ucisi intr-un atac rus cu lansatoare multiple de racheta la Siversk, in regiunea Donetk. ”Orasul (Siversk) a fost bombardat ieri (duminica) seara cu lansatoare de racheta multiple. S-a stabilit ca patru barbati cu varste cuprinse intre 36 si 86 de ani au fost ucisi”, anunta guvernatorul…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate și subdeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate saptamanal, catre Inspecția Muncii. Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, in perioada 25.03.- 29.03.2024, in activitatea…

- Un avion militar rusesc Il-76 s-a prabușit luni, 12 martie, in regiunea Ivanovo, situata in Rusia centrala, in timp ce decola pentru un zbor programat, a anunțat Ministerul rus al Apararii, citat de agenția de presa rusa TASS.Avionul s-a prabușit in jurul orei 13:00, ora Moscovei. Potrivit autoritaților…

- "Pe 12 martie, in jurul orei 13:00, ora Moscovei, in timp ce decola pentru un zbor programat, un avion de transport militar Il-76 s-a prabușit in regiunea Ivanovo. La bord erau opt membri ai echipajului și șapte pasageri", au informat aceștia.Potrivit departamentului , cauza accidentului Il-76 a fost…