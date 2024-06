Stiri pe aceeasi tema

- E scandal monstru in Italia, in ancheta privind moartea celor doua romance luate de ape și a tanarului care se afla cu ele și care inca nu a fost gasit inca de echipajele de intervenție. Mama uneia dintre fete face acuzații grave și spune ca tinerii puteau fi salvați.

- Noi informații ies la iveala in cazul celor trei romani luați de ape, in Italia. Procurorii italieni incearca sa afle daca incidentul tulburator ar fi putut fi evitat, relateaza Coriere della Sera.

- Patrizia si Bianca, tinerele romance luate de ape in Italia, au fost gasite moarte, dupa ce ce au fost luate de apele raului Natisone. Cristian, tanarul de 25 de ani, este cautat in continuare de salvatori.

- Cele doua femei și barbatul care s-a dat drept ingrijitor au acționat in provincia Parma, iar victima a fost un batran in varsta de 93 de ani.Familia barbatului a fost cea care a alertat autoritațile. Batranul ar fi fost sedat de cele doua și jefuit in timp ce era inconștient. Mai șocant e ca s-a trezit…

- Un cuplu celebru a ajuns la final de drum, cand nimeni nu se aștepta. Cei doi s-au casatorit pe ascuns și au incercat sa fie cat mai discreți și la fel au decis sa și divorțeze. Au trait o frumoasa poveste de iubire, dar acum se despart și iși aduc acuzații grave. Divorțeaza dupa doi […] The post S-au…

- O femeie de 54 de ani, originara din Romania, a murit in urma unei proceduri de rezonanța magnetica (RMN) la o clinica privata din Italia. O ancheta a fost inițiata pentru a elucida circumstanțele acestui deces cutremurator, iar suspiciunile cad acum asupra medicilor implicați.

- Un caz șocant s-a petrecut in Torino, Italia! O badanda romanca in Italia este acuzata de dispariția și moartea unei batrane. Iata ce acuzații ii aduce fiica varstnicei in varsta de 78 de ani!

- Sorin Paraschiv (42 de ani) a vorbit la GSP Live despre scurta perioada in care a colaborat cu Gheorghe Hagi (59) la FCSB, in vara anului 2007. Sorin Paraschiv era cu gandul la plecarea de la FCSB in momentul in care Gica Hagi a preluat banca tehnica a roș-albaștrilor. Fostul mijlocaș a dezvaluit cum…