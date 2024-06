Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron urmeaza sa-l primeasca pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski vineri, la Palatul Elysee, dupa marcarea a 80 de ani de la Debarcarea in Normandia, pentru a discuta despre ”nevoile Ucrainei” impotriva Rusiei, relateaza News.ro.”In contextul in care atacurile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il va primi vineri la Palatul Elysee pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a doua zi dupa festivitatile celei de-a 80-a aniversari a Debarcarii in Normandia, pentru a discuta despre ‘nevoile Ucrainei’ in fata Rusiei, a anuntat marti presedintia francez, potrivit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va asista pe 6 iunie in Normandia la aniversarea a 80 de ani de la debarcarea aliata in Franta, a anuntat marti omologul sau francez Emmanuel Macron, relateaza AFP. "Voi avea ocazia, cind presedintele Zelenski va veni in Franta cu ocazia D-Day saptamina viitoare,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe șeful Administrației Securitații de Stat a Ucrainei, Serhii Rud, potrivit unui decret prezidențial publicat joi seara, 9 mai, a relatat The Kyiv Independent.Demiterea vine la scurt timp dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a afirmat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel tarilor occidentale sa aplice mai eficient sanctiunile instituite impotriva Rusiei pentru a impiedica „terorismul rusesc” in Ucraina, relateaza luni DPA, citata Agerpres. Fiecare racheta care a lovit Ucraina continea componente provenind de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le cere aliatilor Ucrainei ”sa nu fie lasi”, intr-un discurs sustinut la Praga, in cadrul unei vizite in Cehia. ”Ne apropiem cu siguranta de un moment al Europei noastre in care va fi potrivit sa nu fim lasi”, avertizeaza Emmanuel Macron.”Razboiul a revenit…