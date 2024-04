ARBITRUL DIN CAREI Kovacs delegat la o semifinală din Cupă

Comisia Centrală de Arbitri l-a delegat pe Szabolcs Kovacs să conducă prima semifinală din Cupa României la fotbal, ediția 2023/2024 .