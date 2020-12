Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat ca vineri va avea loc recepția lucrarilor terminate la calea ferata care unește Gara de Nord din București cu Aeroportul Otopeni, anunța MEDIAFAX. „In baza ultimelor discuții pe care le-am avut cu CFR Infrastructura pot sa va spun ca vineri…

- ​Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, anunta ca CFR Infrastructura va beneficia de doua trenuri de lucru de înalta performanta pentru reabilitarea infrastructurii feroviare. Bode si prim-ministrul Ludovic Orban au participat, vineri, la o operatiune demonstrativa de reabilitare a jumatate de…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a anunțat, marți, catrenul Otopeni – Gara de Nord va incepe sa circule cu calatori incepand de pe 12 decembrie iar timpul de calatorie va fi intre 15 și 17 minute, potrivit Digi24.“Așa cum bine știți, in aceasta perioada se realizeaza testele dinamice pentru acest…

- Klaus Iohannis, Ludovic Orban și Lucian Bode au testat luni linia de cale ferata intre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni. Dupa ce a criticat guvernele anterioare și l-a laudat pe cel liberal, Iohannis a plecat spre București cu mașinile SPP, nu cu trenul. Motivul: mai in gluma, mai in serios, linia…

- Primele teste pe calea ferata Gara de Nord-Otopeni au inceput in urma cu o saptamana, iar luni este asteptat presedintele Klaus Iohannis sa circule pe aceasta linie, informeaza Club Ferofiar. Seful statului a cerut ca trenul sa apartina CFR Calatori.Cele mai recente teste pe ruta Gara de Nord-Otopeni…

- Un singur tren va duce calatorii de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni, din 50 in 50 de minute. Cand va fi data in folosința linia de cale ferata Un singur tren va duce calatorii din Gara de Nord la aeroportul Otopeni, iar intervalul de succedare va fi de 50 de minute, a declarat, miercuri, Dan Costescu,…

- ”Capacitatea proiectata de a fi transportati calatori pe cei 7 km pe aceasta magistrala este de 50.000 calatori pe ora, pe sens. Asadar, sa dea Dumnezeu sa avem suficienti calatori, pentru ca inainte de pandemie aveam 600.000 - 700.000 calatori pe zi, calatori cu metroul in Bucuresti. Acum avem in jur…

- Ministerul Transporturilor a anunțat ca membrii Comisiei Centrale de Recepție și cei ai Comisiei de Punere in Funcțiune au semnat procesele verbale in urma carora Magistrala de metrou M5, care strabate cartierul Drumul Taberei, poate fi data in exploatare pentru calatori. Data precisa urmeaza sa fie…