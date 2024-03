Stiri pe aceeasi tema

- Drumul de legatura dintre Centura Oradea și Autostrada A3 (Biharia) va fi inaugurat de prim-ministrul Marcel Ciolacu, predecesorul sau Nicolae Ciuca, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu și secretarul general al PNL, Lucian Bode.

- Premierul Marcel Ciolacu, președinte al PSD, președintele PNL Nicolae Ciuca, președinte al Senatului, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vor efectua azi o vizita de lucru pe șantierul Autostrazii A7, in zona municipiului Adjud. Alaturi de aceștia vor mai fi prezenți vicepreședintele Camerei…

- Politistii din cadrul I.P.J Mures - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus sambata in aplicare 60 de mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Mures, Galati, Brasov, Prahova, Alba, Vrancea, Ilfov, Teleorman, Suceava, Iasi, Botosani, Timis, Salaj, Satu Mare, Bihor, precum si…

- Perchezitii in Brasov si in 15 judete, in aceasta dimineata, intr-un dosar de evaziune fiscala. Politia Romana anunta ca efectueaza 60 de perchezitii in Brasov, Bucuresti si in 15 judete, la persoane cercetate pentru evaziune fiscala . In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș – Serviciul…

- In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului Judetean de Politie Prahova Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in executare 30 de mandate de perchezitie domiciliara, la adresele unor persoane fizice, precum si la sediile si punctele de lucru ale unor persoane juridice, din judetele…

- O sedinta a coalitiei de guvernare pe tema stabilirii calendarului alegerilor si a unei eventuale comasari se desfasoara, miercuri dimineata, la Palatul Victoria.Alaturi de premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, se afla, intre altii, liderii social democrati Paul Stanescu, Sorin Grindeanu si Alfred…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineața, o avertizare meteo cod galben de vreme rea, in Romania. 24 de județe din țara sunt duminica, pana la ora 22.00, sub avertizare Cod galben de vant. Vor fi viteze ale vantului in general de 55-65 km/h, iar la altitudini mari in…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri seara, la Digi24, ca este „destul de ciudat sa ai un an cu toate tipurile de alegeri”, așa cum este 2024, dar a afirmat ca tinta PSD este sa castige toate scrutinele. In orice scenariu, liderul social-democrat afirma ca PSD va avea propriul…