Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare din Japonia cauta în noroi si darâmaturi, pentru a ajunge la cei prinsi de inundatiile si alunecarile de teren din vestul tarii. Cel putin 75 de persoane au fost ucise de ploile torentiale. Presa locala a declarat ca numarul total de morti depaseste 90…

- Bilantul provizoriu al ploilor torentiale care s-au abatut in ultimele zile asupra regiunii de vest a Japoniei a urcat la 100 de morti, a anuntat luni dimineata purtatorul de cuvant al Guvernului nipon. Agentii de interventie incearca sa gaseasca numeroasele persoane date disparute, insa cautarile lor…

- Bilantul provizoriu al ploilor torentiale care s-au abatut in ultimele zile asupra regiunii de vest a Japoniei a urcat la 100 de morti, a anuntat luni dimineata purtatorul de cuvant al Guvernului nipon. Agentii de interventie incearca sa gaseasca numeroasele persoane date disparute, insa cautarile…

- Pe insulele Kyushu si Shikoku au fost emise avertizari de dezastru natural, iar presa locala a informat ca numarul celor decedati a ajuns la 76, iar alte 92 de persoane sunt date disparute. La un moment dat, au fost emise ordine de evacuare pentru 4,72 milioane de persoane, in timp ce 48.000…

- In acest weekend au avut loc mai multe inundatii și alunecari de teren in Japonia, in perioada 5-8 iulie, soldate cu zeci de morți și sute de raniți. Vremea rea face zeci de victime in Japonia, unde zone intregi sunt sub ape. In urma acestor calamitați, 64 de oameni au murit, peste 100 au fost raniți,…

- Ploile torentiale care s-au abatut de cateva zile asupra sudului si vestului Japoniei au provocat moartea a cel putin 20 de persoane, potrivit autoritatilor, in timp ce mediile locale anunta un bilant mult mai mare, relateaza sambata AFP. Agentia meteorologica japoneza (JMA) a emis cel mai ridicat nivel…

- Agentia a mai anuntat ca desi exista o diferenta de vreme intre vest si est, exista risc de ploi torentiale si in zona estica a Japoniei. Un alt bartbat din Hiroshima a murit dupa ce a cazut in rau de pe un pod. Initial, autoritatile au anuntat vineri ca bilantul victimelor este de patru persoane. Seful…

- Trei decese - inclusiv al unei fete in varsta de noua ani - au fost anuntate luni dupa acest seism cu magnitudinea de 5,3. Fata a murit in timp ce seducea la scoala, zdrobita de un zid al unei scoli, a carei jumatate superioara s-a surpat pe cand ea se afla pe drum, in orasul Takatsuki, la nord…