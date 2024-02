Ploile extreme avariază casele din Amazonia din Peru Videoclipul aerian din Amazonia, din Peru, a surprins amploarea devastarii in regiunea Madre de Dios, dupa ce ploile extreme au transformat strazile in rauri și au distrus case, potrivit Reuters. Miercuri (21 februarie), raurile Acre și Yaverija s-au revarsat din cauza ploii abundente. Potrivit presei locale, 800 de persoane au fost afectate. Rapoartele inițiale spun […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

