- Vineri (16 februarie), locuitorii din La Paz s-au straduit sa iși salveze bunurile dintr-un cartier parțial evacuat. Ploile abundente au dus la prabușirea caselor, la umflarea raurilor și la alunecari de teren. In cartierul Bajo San Isidro, Juan Bustamante a rascolit printre daramaturile casei sale…

- Bilantul unei alunecari de teren care s-a produs la 6 februarie in sudul Filipinelor a crescut la 92 de morti, in timp ce echipele de interventie continua sa caute persoanele date disparute, au anuntat joi autoritatile, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Autoritatile provinciale au declarat ca…

- Ploile abundente au afectat statul Rio de Janeiro din Brazilia in weekend. Cel puțin 11 persoane au murit, potrivit serviciului de pompieri.Ploile au inundat strazile, linia de metrou a capitalei și casele oamenilor, potrivit Reuters. De asemenea, mai mulți copaci au fost doborați și s-au…

- Zeci de familii au ramas fara adapost miercuri (27 decembrie) dupa ce casele lor au fost inundate de ploile abundente din regiunea Loreto, din nord-estul Peru-ului, a informat presa locala, potrivit Reuters. Ploile au inceput marți (26 decembrie) și au continuat pana miercuri dimineața, afectand zonele…

- Locuitorii evacuați s-au intors pentru scurt timp intr-un oraș de pescuit, din Islanda, joi, pentru prima data de la o erupție vulcanica, pentru a-și verifica casele și a colecta unele bunuri, potrivit Reuters. Oamenii de știința au spus ca nu a fost vizibila nicio activitate vulcanica la trei zile…

- Cea mai spectaculoasa ploaie de stele a anului, la punctul maxim in noaptea de 13-14 decembrie. Geminidele ard in atmosfera Cea mai spectaculoasa ploaie de stele a anului se va afla la punctul maxim in noaptea de 13-14 decembrie. Geminidele vor arde in atmosfera. Spectacolul va putea fi observat și…

- Ploile torențiale și vantul puternic au provocat inundații și pagube in sudul Indiei, marți. Cel puțin noua persoane, inclusiv un copil, au fost ucise in Andhra Pradesh și Tamil Nadu.Un baiat de 4 ani a murit in districtul Tirupati, statul Andhra Pradesh, dupa ce un zid a cazut peste el, a declarat…

- Numarul persoanelor ucise in urma inundatiilor provocate de ploile abundente din Somalia a ajuns la 96, a anuntat, sambata, agentia de presa de stat SONNA, relateaza Reuters, citat de news.ro."Bilantul inundatiilor din Somalia urca la 96 de morti", a declarat SONNA intr-o postare pe X, fostul Twitter,…