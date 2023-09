Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul fiecarei școli vor fi constituite grupuri de actiune cu specialisti in domeniile droguri, violenta, bullying, la care vor participa cadre didactice si reprezentanti ai asociatiilor de elevi si parinti.

- Astazi, 5 septembrie 2023, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a fost semnat Planul National Cadru de Actiune privind siguranta scolaraPlanul are ca scop cresterea sigurantei elevilor si cadrelor didactice din unitatile de invatamant, la nivel national si este rezultatul consultarilor dintre echipele…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a ridicat problema consumului de droguri in unitațile de invațamant in cadrul reuniunii directorilor de școli care a avut loc astazi la Liceul Filadelfia la care au participat și reprezentanții ai instituțiilor de forța ale județului. Flutur a cerut…

- Secretarul de Stat al Ministerului Educatiei, Sorin Ion, a declarat luni seara, 4 septembrie, ca nu va avea loc o testare generala in masa a elevilor in scoli pentru a depista consumul de droguri, ci se va forma o comisie care va decide cine este testat, dar numai cu consimtamantul parintilor sau al…

- „Am avut astazi o prima intalnire a grupului interministerial de lucru pe care l-am initiat pentru a strange la aceeasi masa toti factorii decizionali care au un cuvant de spus in politicile derulate de catre Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse. La finalul discutiilor constructive,…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu a anuntat luni in urma finalizarii anchetei Corpului de Control al ministerului privind accidentul din localitatea 2 Mai, analiza posibilitatii testarii antidrog a elevilor de catre personal medical, in scoli, in daca manifesta vizibil comportament caracteristic…

- Catalin Predoiu – ministrul de Interne a anunțat, in data de 28 august, ca ia in calcul posibilitatea testarii antidrog a elevilor in școli, de catre personalul medical calificat care deservesc unitațile de invatamant, in cazul in care elevii manifesta un comportament caracteristic consumului de droguri.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, dupa intalnirea cu ministrul Educatiei ca in perioada de vacanța vor fi pregatite masuri pentru a preveni violența in școli, dar și consumul de droguri. ”Va trebui impreuna cu Ministerul de Interne, mai ales in aceasta perioada de vacanta sa nu o pierdem,…