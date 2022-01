Plan pentru nemurire: Ce face mogulul Amazon de frica bătrâneții Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, viseaza la tinerețe eterna și investește 3 miliarde de dolari in startup-ul „Altos Lab”. Acesta cerceteaza tehnici de „regenerare celulara”, care ar prelungi viața „pana la 50 de ani”. La cei 58 de ani, miliardarul iși dorește sa sfideze moartea și sa gaseasca remediul anti-imbatranire. Dupa ce a cucerit spațiul, Jeff Bezos este preocupat de un alt proiect inedit. Respectiv, „are” 3 miliarde de dolari dedicate special pentru prelungirea vieții. Avand in vedere ca pe pandemie a caștigat 81 de miliarde de dolari, suma e „infima”… Recent, au avut loc cateva schimbari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos e gata „sa sparga” 3 miliarde de dolari pentru a gasi tinerețea eterna, prin prelungirea vieții cu cel puțin 50 de ani. Provocarea lansata de noul startup al fondatorului Amazon, Jeff Bezos, Altos Labs: tehnici de „regenerare celulara” care promit sa prelungeasca viata „pana la 50 de ani”.…

- Platforma de streaming Netflix Inc a naruit sperantele cu privire la o redresare rapida, dupa ce a estimat o crestere redusa a numarului de abonati in primul trimestru din 2022, ceea ce a dus la scaderea actiunilor cu aproape 20%, transmit Reuters si site-ul finance.yahoo.com. Dupa boom-ul din 2020,…

- Statele Unite ale Americii au raportat luni 1,35 de milioane de noi infectari cu coronavirus, potrivit unei centralizari Reuters. Este cel mai mare bilanț zilnic inregistrat de vreo țara in pandemie. Recordul anterior, de 1,03 milioane de cazuri, a fost inregistrat pe 3 ianuarie. In fiecare zi de luni…

- Directorul științific al Pfizer, Mikael Dolsten, a declarat vineri ca potrivit estimarilor companiei farmaceutice, unele țari vor continua sa se confrunte cu pandemia de coronavirus pe parcursul urmatorilor doi ani, in timp ce altele vor trece la o faza endemica in care numarul infectarilor va fi ținut…

- Johnson&Johnson intenționeaza sa se divizeze in doua companii, separand divizia de sanatate pentru consumatori de divizia farmaceutica, procesul urmand sa fie finalizat intr-un interval de 18 pana la 24 de luni, relateaza Reuters. Compania iși va pastra unitațile de produse farmaceutice și dispozitive…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” a facut recomandari in ceea ce privește tratamentul cu antivirale al pacienților afectați de Covid-19, avand in vedere actualitatea temei. Pfizer a anunțat vineri, 5 noiembrie 2021, ca tratamentul experimental anti-COVID sub forma de pastila, produs…

- Actiunile Moderna Inc au scazut cu 11% in predeschiderea sedintei Bursei de pe Wall Street, dupa ce grupul farmaceutic american si-a inrautatit estimarile de vanzari in 2021 pentru vaccinul sau anti-Covid-19 cu cinci miliarde de dolari, deoarece nu a reusit sa majoreze productia. Compania se asteapta…

- Autoritatea cu rol de reglementare pe piata medicamentelor din Statele Unite a decis sa amane autorizarea pentru adolescenti a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de Moderna, intrucat doreste sa analizeze mai bine riscurile de miocardita, a anuntat compania americana duminica, relateaza AFP. Vineri…