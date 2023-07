Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost arestata in cazul crimelor nerezolvate de un deceniu a cel puțin 10 femei din Long Island, New York.Suspectul urmeaza sa fie pus sub acuzare vineri, dupa ce a fost arestat joi seara in Manhattan, au anunțat autoritațile, conform BBC. CITESTE SI ‘Pistruiatul’ intra tare in scandalul…

- Costel Baloiu, cel care l-a intruchipat cu mult talent pe pe „Pistruiatul” in seria de filme create de Sergiu Nicolaescu, a povestit joi seara, la Sinteza zilei, emisiunea moderata de Mihai Gadea la Antena 3 CNN, trista experiența a pierderii mamei sale. Aceasta a fost internata intr-un azil privat…

- Dumitru Buzatu (PSD) intervine in scandalul azilelor: O manevra politica, exista o ținta prestabilitaDumitru Buzatu (PSD), afirma ca scandalul azilelor aduce prejudicii grave PSD: E o manevra politica, se provoaca un scandal, exista o ținta prestabilita, care trebuie doborata, anunța Mediafax.…

- Șeful ANPC, Horia Constantinescu, vorbește despre oamenii care au rude in azilele de batrani. Constantinescu descrie o situație chiar tragica.„Sper ca aceasta saptamana de lucru alaturi de alte autoritați sa fie o lecție pentru fiecare dintre acestea inclusiv a noastra! CITESTE SI Se instaleaza…

- Ministrul Muncii intervine in scandalul azilelor groazei: Sa pice cei care sunt vinovati, important este sa gasim solutiiMinistrul Muncii, Marius Budai, a anuntat consultari cu reprezentantii mai multor organizatii neguvernamentale reprezentative din domeniul asistentei sociale, pe subiectul conditiilor…

- Marius Budai ramane pe poziții in scandalul 'azilelor groazei': Eu cred ca nu conteaza demisia mea. Conteaza foarte mult ce facem de aici inainte„Eu cred ca nu conteaza demisia mea. Conteaza foarte mult ce facem de aici inainte”, spune Marius Budai, dupa o intalnire cu reprezentanți ai ONG din domeniul…

- Toate instituțiile cu atribuții in domeniu, incepand cu Primaria Orașului Voluntari, condusa de Florentin Pandele, știau ca la centrul de ingrijire a persoanelor cu dizabilitați din Voluntari se petreceau lucruri posibil ilegale. Vecinii centrului gestionat de Asociația Sfantul Gabriel cel Viteaz au…

- Europarlamentarul Corina Cretu, fost comisar european, catalogheaza dosarul batranilor maltratati drept unul „zguduitor” si este de parere ca faptele petrecute in acele aziluri nu puteau fi facute fara un „sprijin” politic, „poate transpartinic”.„Asa cum spunea prim-ministru, nu este vorba de doi-trei…