Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Israel traiesc o teroare continua. S-au adapostit in buncare și se tem in fiecare secunda pentru viața lor. Pana in acest moment, Iranul a atacat cu sute de rachete și drone, care au produs haos in Israel. Deși Iranul a declarat ca atacul s-a incheiat, contraamiralul israelian Daniel…

- Trump a abordat problema in ultimele luni, dar a jucat relativ discret. In octombrie anul trecut, fostul președinte a refuzat sa confirme daca susține sau nu interzicerea federala a avortului, in timp ce critica guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, pentru interdicția statului fața de avort dupa doar…

- Intr-o zi, in urmatorii doi ani, toata lumea de pe glob va pierde o secunda din timpul lor. Momentul exact in care se va intampla acest lucru este influențat de oameni, potrivit unui nou studiu, deoarece topirea gheții polare modifica rotația Pamantului și schimba timpul insuși. Orele și minutele…

- Intr-o zi, in urmatorii doi ani, toata lumea de pe glob va pierde o secunda din timpul lor. Momentul exact in care se va intampla acest lucru este influențat de oameni, potrivit unui nou studiu, deoarece topirea gheții polare modifica rotația Pamantului și schimba timpul insuși, transmite CNN.

- Nicoleta Dumitrescu Fața de perioada din calendar care continua sa aiba, in continuare, doua anotimpuri, primavara și iarna, chiar și in aceeași saptamana, un fenomen straniu iese in evidența și eclipseaza bucuria naturii care revine la viața. Este vorba despre dezmorțirea formațiunilor politice, care,…

- In ciuda succesului sau in lupta cu kilogramele in trecut, recenta desparțire de soțul sau, Catalin Dobrescu, pare sa fi pus o povara suplimentara asupra cantareței. Oana Radu a marturisit public ca stresul și problemele personale cu care se confrunta in urma divorțului i-au afectat stilul de viața…

- Autostrada cu tuneluri, un tronson de circa zece kilometri de autostrada care va lega județele Hunedoara și Timiș, va traversa cateva așezari izolate de la granița celor doua județe, aproape depopulate. Oamenii cred ca nu ii va ajuta prea mult apropierea de autostrada.

- Pe 11 februarie, in stațiunea Padina a avut loc o altercație, in urma careia un barbat avea sa-și piarda viața. In cursul acestei zile au aparut noi informații, iar conform acestora, sotia barbatului ucis la petrecerea de la Padina a fost de fata in momentul atacului cu maceta.