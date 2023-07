Stiri pe aceeasi tema

- Politistii constanteni au facut perchezitii la persoane suspectate ca au obtinut ilegal fonduri pentru decontarea cheltuielilor de hrana si cazare pentru cetateni ucraineni. Prejudiciul depaseste un milion de lei. ”Cetatenii straini in cauza nu au intrat vreodata pe teritoriul Romaniei sau nu s-au aflat…

- Romania va incepe sa antreneze piloti ucraineni pe avioane de lupta F-16, posibil incepand de luna viitoare. Pregatirile includ o solicitare din partea Romaniei pentru un simulator de zbor F-16 de la producatorul avionului, Lockheed Martin. O baza aeriana din Romania, care deocamdata nu a fost anuntata…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, un numar de 4.423 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. ”In ultimele 24 de ore, un cetatean ucrainean a depus cerere de azil, in tara noastra. De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.423 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Ei beneficiaza…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii din Uniunea Europeana nu erau ocupati – in educatie sau formare, asa-numitii NEET – in anul 2022, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Romania este campioana UE la acest capitol, urmata de Italia și Grecia, in vreme Olanda are cei mai puțini tineri…

- Japanese electronic components manufacturer Tamura Corporation will invest an initial 6 million euro to build an electronic components plant in Romania’s southeastern town of Fetesti, the local authorities said, according to See News. The company plans to invest an additional 15 million euro at a later…

- Comisia Europeana a initiat o investigatie detaliata pentru a evalua daca anumite masuri de sprijin adoptate de Romania in favoarea companiei aeriene Blue Air Aviation respecta normele UE privind ajutoarele de stat, relateaza News.ro. Compania aeriana romana Blue Air se confrunta cu dificultati financiare…