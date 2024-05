Forțelor Aeriene Romane vor fi dotate cu rachete AIM-9X Sidewinder Block II care ofera capabilitați aer-aer avansate pentru avioanele F-16. Achiziționarea de catre Romania a acestor capabilitați a fost acceptata de SUA. Rachetele sunt evaluate la aproximativ 70 de milioane de dolari americani. ”Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a salutat anuntul recent prin care Statele […] The post Avioanele F-16, dotate cu rachete de ultima generație. SUA au aprobat vanzarea catre Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .