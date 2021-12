Stiri pe aceeasi tema

- In tragedia care a avut loc in Sectia Pirotehnica a Uzinei au murit patru oameni, iar alți trei au fost grav raniți.In data de 18 noiembrie, la Uzina Mecanica Babeni din judetul Valcea s-a produs o explozie, in jurul orei 15:45, in urma careia au murit patru persoane, alte trei au fost grav ranite,…

- Aviatorii militari americani vor primi un nou set de „pampersi” special adaptati pentru a putea fi folositi inclusiv de catre femeile-pilot in timpul zborului, in special in timpul misiunilor aeriene de lunga durata, informeaza Aviatia militara a SUA. In terminologia militara americana, acest gen de…

- Un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Romane a pierdut unul dintre motoare chiar in timpul unui exercițiu internațional cu luptatori din Forțele speciale. Piloții au acționat ca la carte și au aterizat imediat, fara ca vreunul dintre militarii care tocmai coborasera in rapel din aparat sa…

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a anuntat ca, potrivit estimarilor la nivel european, valul cinci al pandemiei se va incheia in primavara anului 2022. Acesta a vorbit si despre necesitatea adoptarii legii privind certificatul de vaccinare la locul de munca. „Noi astazi am avut o dezbatere despre…

- Piloții romani de F-16 au exersat lupte aeriene cu piloții americani de F-15 in cadrul unui exercițiu militar comun desfașurat in aceste zile in zona Marii Negre in Romania, Bulgaria și Grecia, informeaza Centrul de Comanda al Forțelor Aeriene NATO.