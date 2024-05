DIICOT a identificat la Sunwaves, festivalul desfasurat in Mamaia, persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si trafic de droguri de mare risc. In lupta impotriva traficului de droguri de mare risc, autoritațile romane au dat un nou semnal de intoleranța fața de infractori. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a subliniat ca […] The post Alina Gorghiu, despre traficanții prinși la festivalul Sunawaves: ”Nu au ce sa caute in libertate” appeared first on Puterea.ro .