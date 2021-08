Pieton accidentate mortal UPDATE: Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism dinspre Buzau catre București, un șofer de 24 de ani, din Glodeanu Sarat, a surprins și accidentat un barbat in varsta de 48 de ani, din Mihailești, care ar fi traversat drumul prin loc nepermis. Pietonul a primit ingrijiri medicale la … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

