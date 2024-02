Șicanare în trafic. Autorul avea pistol. Ce au făcut polițiștii Ieri, polițiștii buzoieni au fost sesizați de catre un barbat in varsta de 50 de ani, din Mihailești, cu privire la faptul ca a avut un incident in trafic cu un alt sofer si a observat ca acesta avea asupra lui o arma. ,,Imediat dupa sesizare, cu ajutorul semnalmentelor oferite de persoana vatamata, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au depistat și oprit in trafic, in municipiul Buzau, autoturismul dat in consemn. La volanul mașinii se afla un barbat in varsta de 38 de ani, din București.In urma controlului efectuat, polițiștii au descoperit in vehicul un pistol de tip airsoft. Barbatul a fost… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

