- Un clujean a lansat o intrebare prin care supune dezbaterii o tema fierbinte pentru locuitorii orașului de pe Someș, betonarea excesiva a orașului. Acesta a prezentat fotografii cu Piața Unirii din Timișoara, din ziua de azi, și cu Piața Unirii din Cluj-Napoca, tot de acum. ”Ce alegeți ca frumusețe?…

- Asociația Culturala Arte-Factum și artistul vizual M.C. Donici inaugureaza joi, 8 iunie, proiectul „Așteptandu-l pe Brancuși”. Este vorba despre o serie de 20 de expoziții outdoor de etnosculptura. Evenimentul are loc in avanscena expoziției Brancuși care va fi deschisa la Timișoara in luna septembrie.

- Timp de trei zile, la Timișoara a avut loc traditionala intalnire a svabilor banateni. In anul Capitalei Culturale Europene, au venit in țara un numar impresionant de germani, in special din regiunile Baden-Wurttemberg si Bavaria, dar și din alte zone ale Germaniei cat și din Austria. Cei mai mulți…

- Spectacolul „Marea Ceapa” al Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, prezentat in premiera, deschide cea de-a 14-a ediție a Festivalului Euroregional de Teatru din Timisoara – TESZT. Evenimentul se va desfașura intre 21 și 28 mai.

- Interesul timișorenilor de a face parte din Corul comunitar a determinat reprezentanții Filarmonicii Banatul sa redeschida inscrierile pentru cei care vor sa faca parte din acest proiect dedicat orașului nostru, in anul in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii. Corul comunitar va concerta…

- O noua ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo poate fi vazuta in Piața Unirii incepand de astazi, 5 mai, pana la sfarșitul lunii. Cele mai bune 120 de imagini imortalizate de fotojurnaliștii prezenți in mijlocul evenimentelor, adesea violente și dure, cu teme din intreaga lume,…

- Piața Unirii din Timișoara va gazdui cea de-a 66-a ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo, intre 5 și 31 mai. De 12 ani, expoziția este adusa in Romania de catre Fundația Eidos. Locuitorii din București, Timișoara, Sibiu, Constanța și Oradea vor avea ocazia sa vada cele mai bune…

- Cinema "Modern" din municipiul Suceava (Teatrul Municipal "Matei Vișniec") va gazdui sambata, 29 aprilie, doua proiecții in premiera ale filmului artistic independent "Experimentul Pitești", de la orele 16.30 și 19.00, film care vorbește despre cel mai odios ...