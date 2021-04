Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Dezvoltatorii romani de locuințe, alaturi de retailerii germani, precum Kaufland și Lidl, au fost cei mai activi cumparatori de terenuri in zona București – Ilfov pe parcursul anului 2020, potrivit raportului Bucharest Land Marketbeat realizat de compania de consultanța…

- Pandemia a adus schimbari structurale pe segmentele de retail și industrial: retailul de proximitate caștiga teren, in timp ce segmentul logistic este in plina dezvoltare, in contextul creșterii accelerate a vanzarilor online in 2020, conform celei mai recente analize de piața realizate de Bucharest…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a vorbit despre reacțiile politicienilor din Romania in urma incendiului de la Spitalul „Matei Balș” din Capitala, din cauza caruia șapte oameni și-au pierdut viața. “Dan Barna a laudat reacția echipelor de intervenție. Mai urma sa se organizeze o ceremonie…

- Ministrul Sanatatii spune despre incendiul de la pavilionul Spitalului Matei Bals din Capitala ca a fost unul „relativ violent”. Vlad Voiculescu a mai precizat ca nu exista deocamdata informații care sa ateste ca incendiul ar fi izbucnit din cauza unui reșou aflat in unul din saloane „In acest moment…

- Exista o diferenta mica intre pretul de Serviciul Universal si pretul din cea mai mica oferta a furnizorului actual, exceptie facand ENEL, potrivit datelor din Comparatorul de Preturi al ANRE, citate de Asociatia Energia Inteligenta. ENEL este furnizorul de Serviciul Universal cu cei mai multi…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au dispus oprirea temporara a executarii lucrarilor la un bloc de locuinte din Strada Visarion din Capitala, in cadrul unui dosar in care se investigheaza infractiuni de fals in declaratii si executarea de lucrari fara autorizatie de desfiintare.…

- Politic Parlamentari bogați, parlamentari saraci/ Cum arata declarațiile de avere ale senatorilor și deputaților de Teleorman – azi, Danuț Cristescu ianuarie 13, 2021 13:02 Au caștigat mandate de senator sau deputat la alegerile parlamentare din decembrie, cand teleormanenii i-au ales sa-i reprezinte…