Cât costă prima varză din acest an. În câteva săptămâni, piața va fi plină Producatorii romani se pregatesc sa scoata prima recolta de varza din acest an, care va pleca de la poarta fermei la un preț estimat la 4-4,5 lei/kg. Pe piața, insa, așa cum s-a intamplat și in alți ani, este foarte probabil ca ea sa fie mai scumpa și cu 50% sau chiar 100%, in funcție de ce adaos pun comercianții. Daca unii se pregatesc sa scoata recolta in cateva saptamani, mai sunt și excepții, se pare, pentru ca prin piețe a inceput deja sa apara varza noua, cel mai probabil adusa din import, deși comercianții nu recunosc acest lucru, sau, cine știe, poate provine de la vreun producator local… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

