S-a aflat! Cea mai ieftină piață din București. Unde ai putea găsi cele mai bune prețuri Mai ales acum ca a venit primavara și au aparut legume de sezon, inclusiv urzici, leurda, dar și ceapa verde, nu sunt puțini locuitorii Capitalei care cauta sa cumpere verdețuri pentru salate sau mancaruri, dar și fructe pentru a le adauga in alimentația de zi cu zi. Așa ca, de cum s-a incalzit afara și […] The post S-a aflat! Cea mai ieftina piața din București. Unde ai putea gasi cele mai bune prețuri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

