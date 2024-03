Cum arăta Gabriela Firea acum 20 de ani. Imaginile pe care toți românii le-au uitat Gabriela Firea este una dintre cele mai cunoscute femei din politica de la noi din țara. Nu mulți știu cum arata ea in trecut, la 20 de ani, și cum și-a inceput cariera. A fost jurnalista la Antena 1. Imagini rare cu Gabriela Firea in tinerețe Gabriela Firea a ajuns la varsta de 51 de ani și a reușit sa-și construiasca o cariera de succes in politica. A fost ministrul Familiei și Egalitații de Șanse in guvernele Ciuca și Ciolacu din 25 noiembrie 2021 pana pe 14 iulie 2023. Cu siguranța știți ca a ocupat și funcția de primar al Capitalei intre anii 2016 și 2020. Chiar daca are o cariera de succes… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

Stiri pe aceeasi tema

- Mioara Roman a fost inmormantata luni, 26 februarie. La tragicul eveniment au fost prezenți membrii familiei, prieteni apropiați și alte nume importante. Printre acestea s-a numarat și Gabriela Firea, care a facut o gafa enorma. Greșeala facuta de Gabriela Firea la inmormantarea Mioarei Roman Mioara…

- Liderii Coaliției au decis miercuri comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare pe data de 9 iunie. In ce privește candidatul la Primaria Capitalei, Ciuca și Ciolacu au declarat ca nu a fost luata o decizie deocamdata, urmand ca in perioada urmatoare sa fie evaluați posibilii candidați. Cu…

- Partidele incearca sa ajunga la un consens in privința strategiei pentru alegerile care urmeaza sa vina. Un prim anunț, in acest sens ar putea fi facut dupa ședințele care vor avea loc in aceasta dupa-amiaza. Potrivit unor informații pe surse, alegerile locale vor fi comasate cu cele europaralamentare…

- Transportatorii și fermierii au intrat vineri, 19 ianuarie, in a zecea zi consecutiva de protest, traficul fiind in continuare ingreunat in mai multe zone, precum Vama Siret. Intre timp, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat ca intrarea in Bucuresti a tractoarelor si capetelor tractor…

- Protestatarii incearca sa ajunga la Bucuresti cu masini agricole si de transport, fiind opriti de Politie la Chiajna. Presedintele AUR, George Simion, a transmis joi seara imagini de la Chiajna unde se afla fermierii si transportatorii care vor sa protesteze in Bucuresti, acuzand ca fortele de ordine…

- Reprezentantii Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au lansat prima campanie nationala de informare din acest an, destinata constientizarii victimizarii in domeniul drogurilor, traficului de persoane si criminalitatii. „Este nevoie de implicarea…

- Liceul „Grigore Moisil” din sectorul 6 al Capitalei este cu risc seismic. Cladirea trebuie demolata și construita una noua, a declarat primarul Ciprian Ciucu. Edilul a anunțat ca a fost comandata o expertiza din care reiese situația precara a cladirii, pereții fiind foarte crapați.