- ”Aprobam azi si infiintarea Spitalului Public al sectorului 6, si il felicit pe domnul primar Ciucu. Primul de acest fel construit in Bucuresti dupa 1990”, a spus premierul in sedinta de Guvern. Ciolacu a aratat ca ”vorbim de o unitate cu peste 300 de paturi si servicii medicale moderne, o investitie…

- Primaria Sectorului 6 al Capitalei a semnat un acord de imprumut pe baza caruia va construi un spital de 145,8 milioane de euro. Acordul semnat la data de 31 mai 2024 cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) se refera la un imprumut de 72,9 milioane de euro, garantate din Fondul InvestEU,…

- Robert Negoița, primarul Sectorului 3, a declarat marți, pentru B1 TV , ca pasajele construite strategic sunt foarte bune pentru fluidizarea traficului, dar construcția lor e blocata de Nicușor Dan, primarul general al Capitalei. Dan spune ca ele nu sunt o soluție pentru ca nu e in stare sa le faca…

- Prin intermediul unui comunicat de presa, cei de la PSD ii solicita primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, sa-și clarifice poziția fața de Rusia. Cei de la PSD il acuza pe Nicușor Dan ca in jurul sau graviteaza oameni de afaceri care au legatura cu Rusia și care ii finanțeaza campania electorala.

- Vin primii bani pentru spitalul din Sectorul 6, singurul ce va fi construit in București, dupa 34 de ani. Este vorba de peste 1,8 milioane de euro, fonduri nerambursabile de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.„Vestea pe care o țineam de mult a ajuns astazi la maturitate.

- Batalia pentru București trece la un nou nivel - cel al provocarilor și ironiilor intre candidați. Primul inscris la linia de start a fost Cristian Popescu Piedone, care nu a venit cu mana goala, ci a adus tricouri și pungi cu mesaje ironice. Vizat a fost Nicușor Dan, care a ales sa contraatace in mediul…

- Nicușor Dan, actualul edil al Capitalei, l-a facut mascarici pe contracandidatul sau pentru un viitor post de primar al Bucureștiului, Cristian Popescu Piedone. In replica, Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, i-a raspuns, prin intermediul paginii sale de Facebook, lui Nicușor Dan.“Microbianule”,…

- Un sondaj Insomar efectuat in perioada 29 Martie – 2 Aprilie 2024 vine cu date surprinzatoare in ceea ce privește intențiile de vot ale romanilor. Rezultatele acestui sondaj dezvaluie schimbari semnificative in increderea romanilor fața de liderii politici și in intențiile lor de vot pentru alegerile…