Stiri pe aceeasi tema

- Pe primele patru luni din 2021, in țara noastra au fost inmatriculate 27.624 de unitați, o scadere de 14,48% fața de aceeași perioada din 2020. In perioada menționata, piața second-hand a crescut cu 5,62%, la 135.539 de unitați.In aprilie insa, inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 58,81%…

- Înmatricularile de mașini noi au crescut în aprilie cu 58%, dupa ce aprilie 2020 a fost una dintre cele mai slabe luni din ultimii cinci ani, din cauza carantinei. La mașini noi piața a fost cu 14% mai mica în primele patru luni, în timp ce la second-hand piața a crescut, fiind…

- Piața mașinilor noi a crescut cu 18% fața de martie anul trecut, iar de acum vor fi creșteri câteva luni fiindca ne raportam la cifrele de la începutul pandemiei când piața a fost extrem de slaba din cauza carantinei. Și la second-hand martie a adus valori mai mari decât acum…

- Vanzarile de autoturisme ecologice noi s-au majorat cu aproape 40%, in primele doua luni ale anului, fata de acelasi interval din 2020, pana la 1.669 de unitati, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES. Conform analizei de piata, ponderea…

- Normal este ca o institutie publica de control si reglementare sa nu intervina in cerere si oferta, ci piata sa se regleze singura, a declarat, luni, Laszlos Gyerko, consilier de concurenta in cadrul Consiliului Concurentei, conform Agerpres. "Acest an a fost mai complicat, mai iesit din comun,…

- Piata hoteliera din Bucuresti, puternic afectata de impactul pandemiei COVID-19, continua sa fie atractiva pentru operatorii care doresc sa isi extinda reteaua de hoteluri, desi volumul tranzactiilor cu active hoteliere, in Romania, a scazut anul trecut cu 87%, releva un studiu de profil realizat…

- Realme este una dintre cele mai noi companii chineze producatoare de smartphone-uri care a intrat pe piața din Romania. Dupa ce am avut ocazia sa testam unul dintre cele mai interesante telefoane mid-range din ultima vreme, Realme 7 Pro , producatorul anunța o noua lansare importanta, mai intai pe piața…

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita si bauturi s-a ridicat la 10,32 miliarde de lei, in 2020, in cinci dintre cele mai mari orase din tara, respectiv Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj si Brasov, in scadere cu 29% fata de anul 2019, releva studiul National Foodservice Research, realizat…