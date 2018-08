Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa. Ministerul Unificarii sud-coreean nu a oferit nicio informatie cu privire la locul unde va fi organizat noul summit, insa presedintele Moon Jae-in a acceptat, la primul summit din aprilie, o invitatie de a merge la Phenian in toamna acestui an. Cea de-a doua intalnire intre Moon Jae-in si Kim Jong Un a avut loc in luna mai. Intr-un comunicat, ministerul a precizat…