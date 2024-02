Adunarea Populara Suprema a abrogat printr-un vot in unanimitate, intr-o sesiune plenara, legea cooperarii economice intercoreene, potrivit agentiei oficiale nord-coreene de presa KCNA. North Korea unilaterally cancels laws, agreement on inter-Korean economic cooperation — Arirang News (@arirangtvnews) Aceasta decizie intervine dupa ce regimul lui Kim Jong Un a calificat luna trecuta Seulul drept principalul sau inamic, a desfiintat agentiile dedicate unei reunificari si a amenintat sa ocupe Coreea de Sud in cazul unui razboi. Relatiile celor doua Corei sunt blocate in contextul in care Phenianul…