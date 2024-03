Coreea de Nord a expediat, din iulie 2023 si pana acum, circa 7.000 de containere cu arme in Rusia pentru razboiul din Ucraina, a declarat luni ministrul sud-coreean al apararii, Shin Won-sik, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Numarul de containere provenite din Coreea de Nord si destinate Rusiei a crescut de la 300, pentru a atinge circa 7.000 de containere in total pana in prezent", a declarat ministrul sud-coreean al apararii Shin Won-sik in timpul unei conferinte de presa de luni, arata AFP.Aceasta cifra face referire la materialele trimise din iulie, iar Shin a declarat ca "unele rute…