- Purtatorul de cuvant al Partidului National Liberal (PNL), Ionut Stroe, afirma ca, dincolo de planurile pe termen lung, Romania are nevoie de un plan pe termen scurt in ceea ce priveste agricultura, el avansand ideea unui dialog cu Comisia Europeana privind alocarea de fonduri pentru agricultura…

- Petre Daea va prelua portofoliul Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu. Conducerea PSD a votat, miercuri, in unanimitate, in sedinta Consiliului Politic National, ca Daea sa fie titularul de la Agricultura. PSD s-a reunit, miercuri, de la ora 13.00, in sedinta Consiliului Politic National,…

- PSD va decide miercuri, in sedinta Consiliului Politic National, noul ministru al Agriculturii, dupa ce Adrian Chesnoiu a demisionat, fiind anchetat de DNA. Potrivit unor surse social-democrate, favoriti pentru portofoliul de la Agricultura ar fi deputatul Florin Barbu, Daniel Botanoiu sau Petre Daea,…

- Romania va inchide anul agricol 2021/2022 cu o productie stabila, care va aduce si un excedent de export, chiar daca nu va obtine cantitatile de cereale de anul trecut, a declarat pentru Agerpres ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu.

- Cum acum se pun bazele viitorului Plan National Strategic (PNS) al Romaniei, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a ținut sa precizeze, și inca nu de puține ori, ca va acorda o atenție deosebita tinerilor fermieri, ale caror activitați sa devina cu adevarat rentabile. De anul…

- Majorarea prețului la carburanți sau la ingrașaminte sunt doar doua dintre cauzele ce ar putea duce la dublarea prețului materiilor prime din agricultura, susțin fermierii. Dinspre Ministerul Agriculturii lucrurile nu se vad insa așa, estimarile fiind mult mai optimiste. Intrebat de puterea.ro, ministrul…

- Romania va participa pe 5 mai, la Sofia, la primul grup de lucru regional, parte din Platforma Energetica a Uniunii Europene de achizitii in comun a gazelor naturale, in cadrul caruia se va discuta despre solutiile pentru securitatea in aprovizionarea cu energie, a anuntat, luni, ministrul Energiei,…

- „Am dorit sa avem aceste consultari pentru a primi asigurari direct de la sursa ca exista stocuri suficiente de ulei pentru populație, inclusiv in cazul in care ar exista o cerere suplimentara a pieței. Romania are un potențial agricol foarte important, iar noile masuri guvernamentale pe care le avem…