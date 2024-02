Șef nou la Casa Unirea: Ionuț Victor Radu, legumicultor din Obârșia de Olt Legumicultorul Ionuț Victor Radu din Olt a fost numit director general la Casa de Comerț Agroalimentar Unirea, in locul Marianei Cotoi. Ionuț Victor Radu a fost numit printr-o decizie din 7 februarie a Consiliului de Administrația de la Casa Unirea. Printre deciziile luate in aceeași zi se numara și numirea lui Alexandru Costin Macoveiciuc, in locul lui Alexandru Degianski, un alt fermier, care și-a dat demisia atat din calitatea sa de membru al CA, cat și de președinte al CA. Ionuț Radu este un nume cunoscut printre legumicultori. El deține o ferma de legume in localitatea Obarșia din județul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opt din zece romani din Diaspora (79%) au ales sa se intoarca acasa in intervalul 15 – 31 decembrie, pentru a petrece sarbatorilor de iarna. Cei mai mulți romani vor ateriza pe Otopeni, care va gestiona 67% dintre zborurile celor care se intorc in tara, urmat de aeroporturile din Iasi, Cluj-Napoca,…

- Dupa ce s-a prins in hora cu dansatorii prezenți la targ, ministrul a ținut morțiș sa faca poze cu copiii imbracați in costume populare inainte sa faca turul tarabelor cum obișnuia și fostul ministru, Petre Daea.Uniți sub tricolor, gustand din delicioasele produse romanești, alaturi de prietenii și…

- Omul de afaceri Tiberiu Urdareanu a caștigat in acest an 22 de contracte cu diverse aeroporturi din Romania, pentru care a incasat 211 milioane de euro. Jumatate din suma a fost caștigata in ultima luna. Tiberiu Urdareanu și-a caștigat renumele de regele aeroporturilor, dupa ce an de an a caștigat contracte…

- Spiritul Craciunului se simte deja la Craiova și Sibiu, orașele care au dat startul Targurilor de Craciun. Spre sfarșitul lunii noiembrie vor urma Timișoara, Brașov și București. La Craiova, sute de vizitatori au așteptat vineri seara deschiderea targului de anul acesta. Tema principala este Craiasa…

- Agenția Domeniilor Statului (ADS) pregatește ultimele licitații pentru beneficiarii programului „Tineri Fermieri” 2023, despre care nu s-a prea auzit, ce-i drept, in ultima vreme. De fapt, se pare ca a fost o singura sesiune in luna mai, și ea desfașurata mai degraba in anonimat. Dupa schimbarea directorului…

- Klaus Iohanis va zbura spre Africa cu un avion de lux, care costa 62 de milioane de dolari. Aeronava are o autonomie de 12.500 de kilometri și dispune chiar și de duș. In cursul zilei de astazi, Klaus Iohannis va pleca intr-un turneu in Africa , unde va efectua in perioada 14 noiembrie- 23 noiembrie…