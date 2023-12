Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se așteptau in proporție de 60% anul trecut ca anul imobiliar 2023 sa aduca scaderi de prețuri in categoria locuințelor de vanzare din Romania insa datele din acest an au aratat contrariul.

- Prețurile mondiale ale alimentelor au scazut cu 0,5% in octombrie 2023. Pe parcursul anului, prețurile au scazut cu 10,9%. Despre aceasta informeaza RBC-Ucraina cu referire la publicația Agenției ONU pentru Alimentație (FAO). Indicele FAO al prețurilor la alimente, care urmarește modificarile lunare…

- ”In luna septembrie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 2% fata de luna august 2023. In luna septembrie 2023, comparativ cu luna septembrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,4%”,…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 2%, deoarece temerile de intrerupere a aprovizionarii din cauza conflictului din Orientul Mijlociu au scazut la o zi dupa ce Arabia Saudita, principalul producator din cadrul OPEC, s-a angajat sa contribuie la stabilizarea pietei, transmite Reuters, informeaza…

- Preturile petrolului au crescut cu mai mult de 4%, dolarul american a crescut in raport cu euro si indicii bursieri au scazut, luni, la nivel mondial, deoarece ciocnirile militare dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas au provocat temeri ca acest conflict s-ar putea raspandi dincolo…

- Preturile locuintelor in Marea Britanie au inregistrat in septembrie cea mai rapida scadere din 2009, arata datele publicate vineri de furnizorul de credite ipotecare Halifax, impactul majorarii dobanzilor asupra pietei imobiliare devenind acum mai clar,

- Preturile locuintelor au inregistrat scaderi, in UE, in trimestrul doi din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, arata datele colectate prin Indicele preturilor locuintelor, publicate de Oficiul European de Statistica.

- Preturile locuintelor in cele 27 de state membre ale UE au crescut cu 0,3% in trimestrul doi din 2023, comparativ cu primele trei luni ale anului, dar au scazut cu 1,1% fata de trimestrul doi din 2022, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In schimb, chiriile au…