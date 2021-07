Peste un milion de copii au rămas orfani din cauza Covid-19 Un studiu nu pune doar in lumina consecințele durabile ale pandemiei asupra familiilor, ci atrage atenția și asupra viitorului sanatații lor mentale. Cercetatorii de la Boston Children’s Hospital au estimat ca peste un milion de copii din intreaga lume au ramas orfani din cauza unui deces legat de Covid-19. Potrivit modelului lor publicat in prestigioasa revista […] The post Peste un milion de copii au ramas orfani din cauza Covid-19 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

