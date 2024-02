Peste 54.000 de tineri încadraţi în muncă prin ANOFM Peste 54.000 de tineri au fost incadrați in munca, in 2023, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), cei mai mulți dintre ei au avut varsta sub 25 de ani, anunța Ministerul Muncii și Dezvoltarii Sociale. Concret, este vorba de 54.761 de tineri cu varsta mai mica de 30 de ani, dintre care 42.065 de tineri NEET (persoane cu varsta cuprinsa intre 16 ani si pana la implinirea varstei de 30 de ani care nu au loc de munca, nu urmeaza o forma de invațamant si nu participa la activitați de formare profesionala). Cei mai mulți tineri NEET integrați pe piața muncii (31.265… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

