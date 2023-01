Stiri pe aceeasi tema

- Peru a inchis celebrul sau sit turistic Machu Picchu pe termen nelimitat din cauza manifestatiilor impotriva noului presedinte al tarii, reateaza BBC. Guvernul a declarat ca a inchis situl si drumul care duce la acesta, pentru a proteja turistii si cetatenii.Sute de oameni care au fost blocati ore…

- Incendiul s-a produs marți seara intr-un apartament situat la etajul I dintr-un imobil P+4+mansarda, strada Lacramioarei, nr. 52. Mai multe echipaje de pompieri intervin la locul incidentului.Arderea se manifesta in interiorul apartamentului cu flacara deschisa, transmit pompierii.Casa scarii blocului…

- Prima zi din noul an vine cu scumpiri pentru șoferi. De la 1 ianuarie a disparut subvenția de 50 de bani, iar in prima zi a lui 2023 prețurile sunt mai mari cu cel puțin 36 de bani pe litru de benzina și 38 de bani pentru motorina, in stațiile Petrom. Și ceilalți mari operatori au majorat sau vor majora…

- Congresul peruan a votat marti avansarea alegerilor generale din 2026 in aprilie 2024 in incercarea de a opri criza si de a pune capat protestelor declansate de demiterea fostului presedinte Pedro Castillo, informeaza AFP, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Peru cunoaște una dintre cele mai grave crize politice. Parlamentul, care si-a pierdut credibilitatea in ochii opiniei publice, a refuzat vineri sa voteze organizarea de alegerile generale anticipate. Doi miniștri si-au anunțat demisiile pe Twitter, dupa ce manifestațiile care au cuprins țara s-au soldat…

- Guvernul din Peru a decretat stare de urgenta, miercuri, pentru o perioada de 30 de zile, in conditiile in care o mare parte a tarii este afectata de proteste, dupa ce, saptamana trecuta. fostul presedinte de stanga, Pedro Castillo, a fost inlaturat din functie de congresul dominat de conservatori,…

- Uniunea Europeana dispune de suficient gaz pentru iarna, dar s-ar putea confrunta cu o penurie anul viitor daca Rusia va reduce și mai mult livrarile, a declarat luni, 12 decembrie, Agenția Internaționala pentru Energie, indemnand guvernele sa acționeze mai rapid pentru a economisi energie și a extinde…

- Poliția a declarat ca aproximativ 80.000 de persoane au luat parte la mitingul pentru libertate din Berlin, in sprijinul protestelor in curs de desfașurare din Iran, unde tulburarile declanșate de moartea lui Mahsa Amini, aflata in custodia poliției, continua de saptamani intregi, in pofida unei represiuni…