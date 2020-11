Peste 20% din angajații Tribunalului și Judecătoriei Sibiu, infectați cu coronavirus Peste 20% din angajații Tribunalului și Judecatoriei Sibiu sunt infectați cu virusul Sars-CoV-2, ceea ce inseamna 35 din cei 170 de salariați care lucreaza in aceeași cladire. Conform unui comunicat citat de Agerpres , dupa depistarea primelor infecții la nivelul celor doua instituții, s-au testat toți cei 170 de angajați. Rezultatul testelor in cadrul testarii de grup, precum și cele efectuate individual la o unitate medicala, evidentiaza faptul ca 35 de persoane au avut teste pozitive. „Din cei 35 de angajati ai celor doua instante fac parte judecatori, grefieri, grefieri arhivari, grefieri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20% din angajatii Tribunalului si Judecatoriei Sibiu sunt infectati cu noul coronavirus, ceea ce inseamna 35 din cei 170 de salariati, care lucreaza in aceeasi cladire, informeaza un comunicat de presa remis marti AGERPRES. "Dupa depistarea primelor cazuri de coronavirus la nivelul…

- 35 din cei 170 de salariati ai Tribunalului si Judecatoriei Sibiu sunt infectati cu noul coronavirus, ceea ce inseamna peste 20%. Aceștia lucreaza in aceeasi cladire, informeaza un comunicat citat de Agerpres. „Dupa depistarea primelor cazuri de coronavirus la nivelul Tribunalului si Judecatoriei Sibiu,…

- Ceea ce se intampla la Garda Naționala de Mediu, dar mai ales la Comisariatul Regional Timiș, in aceasta perioada de epidemiei de COVID 19, depașește orice imaginație. Cei 11 angajații ai Comisariatul Regional Timiș in frunte cu șeful cu șeful lor Liviu Neguț (FOTO), finul fostului deputat PDL Alin…

- In urma apelului judecat de doi magistrați ai Tribunalului Sibiu, mandatul de primar pentru urmatorii patru ani al lui Astrid Fodor a fost validat, anuntaTurnul Sfatului. Tribunalul Sibiu a admis apelul formulat de Astrid Fodor și i-a validat mandatul de primar al municipiului Sibiu, dupa ce Judecatoria…

- Specialiștii in medicina au creat un nou produs care poate depista daca o persoana este sau nu infectata cu virusul COVID-19, in foarte scurt timp. Testul care arata in 15 minute daca o persoana are coronavirus. Produsul a fost aprobat in Uniunea Europeana si ar trebui sa apara pe piata europeana la…

- Direcția de Sanatate Publica Galați a declarant focar de coronavirus la Primaria municipiului Galați, dupa ce patru angajați au fost confirmați cu Covid-19. Potrivit autoritaților, patru angajați ai Primariei au fost confirmați cu coronavirus. Aceștia ar fi mers recent intr-o locație, cu un microbuz…

- Doi angajați din cadrul departamentului juridic al Prefecturii Prahova au fost confirmați cu coronavirus. Cei doi se afla in izolare, iar colegii acestora au avut teste negative pentru Covid-19. „In cadrul Institutiei Prefectului Prahova au fost identificate primele doua cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.…

- In perioada 21.08.2020- 27.08.2020 a.c., au fost inregistrate 13 cazuri noi de infectare cu virusul Sars-CoV-2 in randul personalului sistemului administrației penitenciare, potrivit unui comunicat al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Conform sursei citate, din totalul cazurilor raportate,…