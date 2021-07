Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. In data de 30 iulie, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Execuție rețele de apa și canalizare Belinț, Chizatau, Secaș, Crivobara” cu Asocierea S.C. INSTALATII PELICANUL S.R.L.– S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L– S.C. URBICON TEAM S.R.L. Acest contract face parte din „Proiectul regional…

- Proiectul de reabilitare vizeaza Corpul B, construit in anii 1960, destinat activitaților de ambulatoriu și avand o suprafața construita de 1560 mp. In prezent, clinica funcționeaza la o capacitate redusa, iar bazinul cu apa termala nu a mai fost folosit din anul 2008. „Acest proiect este așteptat…

- Astazi, 15 iulie 2021, a avut loc recepția lucrarilor la obiectivul de investiții “Amenajare spațiu verde pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalau – etapa I”, situat pe strada Lacului. Pentru a transforma aceasta zona degradata și pentru a-i oferi utilitate, au fost executate urmatoarele…

- In data de 7 iulie, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Executie retele de apa si canalizare Sanandrei, Carani” cu Asocierea Romtim Instal S.R.L. – AEG Tehnology S.R.L. – Backup Technology S.R.L. Acest contract face parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata…

- Aquatim si Primaria Sanandrei au semnat un contract cu o asociere de firme, prin care se vor executa retele de apa si canalizare in localitatile Sanandrei si Carani. Proiectul are o valoare de 27,8 milioane de lei, fara TVA, cea mai mare parte a banilor fiind din fonduri europene. Durata de executie…

- Luni, 5 iulie, se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, intre orele 9 – 15 se va intrerupe furnizarea apei in Șemlacu Mare, iar intre orele 12 – 15, in Șemlacu Mic. De asemenea, intre orele 9 – 16 presiunea apei va fi scazuta in Uivar. Spalarea…

- IABLANITA – Dupa ce proiectul a fost sistat din cauza unor probleme cu firmele de executie, edilul a emis recent ordinul de reluare a lucrarilor! Dupa 9 luni de cand a fost ales primar al comunei, Victor Terteleaca cunoaste bine administratia pe care o conduce si stie cum sa puna lucrurile pe roate.…

- Executia bugetara pe investitii din fonduri europene in infrastructura era, la data de 18 mai 2021, de 1,7 miliarde de lei, un record absolut, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, in Comisia pentru Transporturi si Infrastructura din Camera Deputatilor.